Российская шпажистка Айзанат Муртазаева не смогла побороться за бронзовую медаль турнира по фехтованию на Олимпийских играх в Токио. В поединке за третье место 19-летняя спортсменка уступила сопернице из Эстонии Катрин Лехис. В результате поединок завершился со счетом 15:8 в пользу эстонской соперницы.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.