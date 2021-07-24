Российские пловцы Александр Егоров и Мартин Малютин не сумели выйти в финал на дистанции 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. По итогам квалификации Александр Егоров стал 17-м, его время составило 3.47,71 сек. Мартин Малютин показал 22-е время с результатом в 3.49,49 сек.

Ранее российский пловец Максим Ступин не смог выйти в финал Олимпийских игр в плавании на дистанции 400 метров комплексом. По результатам квалификации спортсмен показал 18-е время: 4 минуты 16,21 секунды.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.