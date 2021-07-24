Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник будет кататься под песню «Leave a light on» шотландского музыканта и автора песен Тома Уолкера.

Напомним, ранее сообщалось, что фигурист будет выступать в короткой программе под современную композицию, которая в недавнем времени была хитом. Хореографию спортсмену ставил Николай Морозов. Также известно, что произвольная программа Гуменника была поставлена Николаем Морошкиным и Дмитрием Пимоновым. Выступать фигурист будет под классическую композицию.

Напомним, 19-летний Петр Гуменник дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Фигурист завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем 5-го этапа Кубка России с короткой программой «Лунная соната» (в постановке Николая Морошкина) и произвольной «Призрак оперы» (в постановке Никиты Михайлова).