Российская теннисистка Елена Веснина пожаловалась на погодные условия, в которых проводится олимпийский турнир в Японии, назвав их нечеловеческими. Турнир по теннису стартовал на кортах теннисного центра «Ариакэ» сегодня, 24 июля. На данный момент в Токио, где проходят соревнования, установилась жаркая и влажная погода с температурой выше +30.

«Условия крайне тяжелые для всех, кто играет под солнцем, я бы так сказала. Когда солнце садится, ощущается хоть какая-то прохлада, а так условия нечеловеческие. Но что поделаешь, в Токио летом жара, и это Азия, очень влажно. Приходится справляться, надо много пить, чтобы компенсировать потери жидкости, потому что при такой жаре часто происходят судороги», — сказала Веснина.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в Токио российские теннисисты провели сборы в Южно-Сахалинске, чтобы пройти акклиматизацию. По словам теннисистки, предварительные сборы оказались полезными для спортсменов – сейчас погодные условия переносятся легче, чем, если бы команда летела на Игры сразу с Москвы.