Спортсмены из олимпийской сборной США не завоевали ни одной медали в первый соревновательный день Олимпиады в Токио впервые с 1972 года. В тот год соревнования проходили в Мюнхене.

В субботу, 24 июля, на Играх было разыграно 11 комплектов медалей. Американские спортсмены принимали участие в пяти видах спорта – тяжелая атлетика, велогонки, стрельба из лука, стрельба из пистолета и стрельба из винтовки, и ни в одном из них США не удалось завоевать медалей.

Напомним, на счету олимпийской сборной России две медали. Первой открыла счет медалям на Играх в Токио спортсменка Анастасия Галашина, которая стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Бронзу Олимпийских игр принес тхэквондист Михаил Артамонов.