Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 кг. В борьбе за медаль российский спортсмен победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10.

Это вторая олимпийская медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио. Ранее Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль Игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. На данный момент олимпийская сборная России находится на седьмом месте в общемедальном зачете.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.