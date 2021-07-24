Женская сборная России по водному поло одержал победу в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Российские спортсменки одержали верх над соперницами из сборной Китая со счётом 18:17. Следующий матч женская сборная России проведет в понедельник, где сыграет с национальной командой Венгрии.

Напомним, в турнире по водному поло участвуют 10 команд, которые разбиваются на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф олимпийского турнира выходят по четыре команды.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.