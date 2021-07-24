Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, выступающие в паре, представили новую песню короткой программы. В новом сезоне пара будет выступать под песню «Cataclysm» группы Meteora.

Напомним, в мае 2021 года стало известно, что фигуристы переходят в группу Тамары Москвиной. До переезда пара работала в Перми под руководством тренера Павла Слюсаренко.

В прошедшем сезоне спортсмены заняли шестое место на чемпионате страны, и стал третьими в финале Кубка России. До 2019 Кадырова года выступала в одиночном катании.