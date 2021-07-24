Российский спортсмен Кирилл Скачков смог пробиться во второй раунд турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио. Теннисист обыграл представителя Сербии Димитрие Леваяца со счетом 4-2 (11:4, 11:13, 6:11, 11:7, 11:5, 11:8). Следующим соперником Скачкова станет спортсмен сборной США Канак Джа.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает седьмое место в общемедальном зачете. На счету россиян серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.