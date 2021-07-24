Стал известен состав «Зенита» на стартовый матч чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Сезон сине-бело-голубые откроют выездным матчем против «Химок». В заявку не попали колумбийский хавбек Лукас Барриос, который относительно недавно вернулся с Кубка Америки, и Себастьян Дриусси, который близок к уходу из клуба.

Полностью заявка чемпионов России выглядит следующим образом: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас — Кузяев, Оздоев, Вендел, Мостовой — Азмун, Дзюба. Запасые — Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Круговой, Сутормин, Ерохин, Кравцов, Кузнецов.

Матч «Химки» — «Зенит» начнёся в 17:30 по московскому времени. Судить её будет арбитр Евгений Кукуляк.