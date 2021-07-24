На Олимпиаде-2020 в Токио завершились квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин. Россияне вышли в финалы не во всех видах.

Никита Нагорный смог пройти в финалы:

— личное многоборье (87,897, 2-е место);

— вольные упражнения (15,066, 2-е место);

— опорный прыжок (16,783, 3-е место);

— перекладина (14,466, 5-е место).

Артур Далалоян отобрался в личном многоборье (86,957, 6-е место).

Денис Аблязин вышел в финал в упражнениях на кольцах (14,800, 7-е место).

Давид Белявский вышел в финалы в упражнениях на коне(14,733, 8-е место) и параллельных брусьях (15,325, 7-е место).

Кроме того, сборная России пробилась в финал командного многоборья (261,945, 3-е место).

Отметим, что Далалоян, недавно восстановившийся после травмы, вышел на старт сразу во всех шести видах.

Финал командного многоборья пройдёт 26 июля, личного многоборья — 28 июля, финалы в отдельных видах — с 30 июля по 3 августа).