Завершился первый игровой день Олимпиады-2020 в мужском турнире по баскетболу 3×3. Сборная России в стартовой игре победила Китай (21:13), а во второй встрече уступила Нидерландам (15:18). В первой игре Александр Зуев набрал 12 очков, во второй Илья Карпенков отметился 6 очками).

Баскетбол 3×3 дебютировал на Олимпийских играх в Токио. В турнире принимает участие 8 команд. Две лучшие пройдут напрямую в полуфинал, ещё четыре разыграют две оставшиеся путёвки в четвертьфинальных поединках. 25 июля Россия сыграет с Бельгией и Польшей, 26 июля — с Японией и Латвией, 28 июля — с Сербией.