Две российские пловчихи Арина Суркова и Светлана Чимрова пробились в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 100 метров баттерфляем. Суркова преодолела дистанцию за 58,02, Чимрова — за 58,06. Они заняли 14-е и 15-е место соответственно. В полуфиналы выходят первые 16 мест.

Лучший результат показала китаянка Чжан Юйфэй (55,82).

Полуфинальные заплывы пройдут 25 июля.

Женская сборная России не смогла пробиться в финал эстафеты на дистанции 4×100 м вольным стилем. Команда заняла 11-е место с результатом 3.38,25. Победу в отборе одержала Австралия — 3.31,73.

Россию в эстафете представляли Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко.