В Подмосковье на «Арене Химки» стартовал матч 1-го тура чемпионата России по футболу между «Химками» и «Зенитом». Команды вышли на игру в следующих составах:

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Дагерстоль, Филин, Кухарчук, Глушаков, Идову, Стойнович, Сабович, Набиуллин, Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Мостовой, Оздоев, Вендел, Кузяев, Дзюба, Азмун.

Судит встречу Евгений Кукуляк.

Для «Химок» это первая официальная игра в новом сезоне. В прошедшем чемпионате подопечные Игоря Черевченко стали восьмыми. Действующий чемпион России «Зенит» открыл сезон 17 июля победой над «Локомотивом» в Суперкубке России (3:0).