24 июля завершилось 16-дневное «безвременье» на посту тренера сборной России по футболу. В день старта нового сезона РПЛ было объявлено: национальную команду примет Валерий Карпин, который также продолжит возглавлять «Ростов».

И из всех вариантов, которые обсуждались в прессе, именно этот выглядит самым бестолковым и нелепым. Кажется, Российский футбольный союз не учится ничему.

За эти две недели в сборную сватали едва ли не всех специалистов страны и сразу нескольких иностранцев (якобы даже Фабио Капелло, помня о русских щедротах, запросился обратно). В результате в последние дни очертился круг из трёх претендентов: Штефан Кунц из молодёжной сборной Германии, освобождённый Курбан Бердыев и Валерий Карпин. За второго, судя по сообщениям в соцсетях, выступало большинство болельщиков, но некоторых смущала любовь Бердыева к оборонительной тактике и затянувшаяся на два года тренерская пауза (хотя в 2003 году Георгий Ярцев принял сборную после трёх лет без работы и вытащил её на Евро).

Кандидатура Кунца отпала, потому что «переговоры зашли в тупик», что бы это ни значило. Вариант Карпина рассматривался как резервный, поскольку сам тренер поставил условие: совмещение постов.

Карпина можно понять. Сборная России, особенно сейчас, это огромный риск и очень вероятный удар по репутации. В Ростове-на-Дону тренера любят и уважают. Это комфортное место для работы с большим карт-бланшем. Сборная – это неизвестность. Поэтому вполне закономерным выглядит его желание оставить себе путь к отступлению.

Но решение РФС выполнить условия Карпина выглядит крайне нелепым. Чтобы это понять, достаточно обратиться к не такой уж давней истории.

Сборную России с момента её создания в 1992 году возглавляли 12 тренеров. С учётом двух заходов Олега Романцева – 13, с учётом двух матчей Александра Бородюка в роли и.о. – 14. Из них сразу пять имеют опыт совмещения, Карпин станет шестым.

— Олег Романцев совмещал посты в сборной и «Спартаке» в 1994-1995 и 1999-2002

— Валерий Газзаев совмещал посты в сборной и ЦСКА в 2002-2003

— Александр Бородюк работал в первой сборной, оставаясь тренером молодёжки, в 2006

— Гус Хиддинк полгода временно возглавлял сборную и «Челси» в 2009

— Леонид Слуцкий совмещал посты в сборной и ЦСКА в 2015-2016

Кроме того, Романцев умудрялся при этом ещё и работать президентом «Спартака».

И АБСОЛЮТНО ВСЕМ совмещение вышло боком.

Романцев легко проходил квалификации к Евро-1996 и ЧМ-2002 (Евро-2000 с роковой ошибкой Филимонова оставим вне зачёта), но при этом на самих турнирах демонстрировал беспомощность, ругался с игроками и сомнительно формировал состав. А после ЧМ-2002 был сильно вымотанным, впервые с 1995 года не стал чемпионом России, а в 2003-м ушёл из «Спартака» и практически завязал с тренерской деятельностью (короткие заходы в «Динамо» и «Сатурн» можно уже не считать).

Газзаев возглавил сборную в 2002 году, но с условием: доработать с ЦСКА до конца чемпионата-2002 и уйти в 2003-м. Но будущий депутат Госдумы свои обещания не выполнил. В чемпионате армейцы уступили в «золотом матче» «Локомотиву» (0:1), и Газзаев решил закрыть-таки гештальт и выиграть заветное чемпионство с московским клубом. Тем более, бодрый старт в сборной (4:2 с Ирландией, 4:1 с Албанией, выигранный зимний товарищеский турнир) укрепили веру, что в отличие от Романцева, Газзаев с совмещением справится.

Кстати, на том зимнем турнире последний матч за сборную сыграл её нынешний главный тренер Валерий Карпин. Заступив на пост, Газзаев заявил, что не будет вызывать в национальную команду ветеранов Онопко, Карпина, Аленичева и Мостового. В результате он три раза из четырёх нарушил своё обещание, сдержав слово лишь по блестяще игравшему в Испании Мостовому.

А потом наступила весна 2003 года. ЦСКА тогда всё-таки стал чемпионом, но сборная… Россия бездарно проиграла Албании (1:3) и Грузии (0:1), а затем вымучила ничью со Швейцарией (2:2) благодаря рикошету и спорному пенальти (оба раза забил Сергей Игнашевич). Как будто национальную команду кто-то подменил. Хотя было понятно, кто. В 2003 году Газзаев, уверовав в свою непобедимость, устроил из сборной частную армейскую лавочку. В национальную команду вызывались совсем непонятные персонажи. Алан Кусов, Денис Попов, Денис Евсиков, ещё не готовые к большим играм братья Березуцкие и уже не готовый к большим играм Игорь Яновский.

Ситуацию с Бородюком всерьёз можно было бы не рассматривать, однако конец 2006 года всё-таки показал в очередной раз весь вред совмещения. Тогда тренер уже вошёл в штаб Гуса Хиддинка, оставаясь наставником молодёжки. Молодёжная сборная отлично проводила отборочный турнир и пробилась в стыковые матчи, где им противостояла грозная Португалия. Первый матч россияне выиграли дома 4:1, а в ответном проиграли 0:3 и не вышли на Евро, который также был отбором на Олимпиаду-2008.

Причём же здесь Бородюк? А при том, что молодёжка играла в те же сроки, что и главная команда, и Хиддинк не всегда отпускал своего ассистента во вторую по значимости сборную. В результате большинство тренировок Россия провела под руководством помощника Бородюка Виктора Лосева. Кто знает, может, при главном тренере такого провала в ответной игре с португальцами бы не было?

На этом фоне ситуация с Хиддинком выглядит несколько иной. Голландский тренер возглавил «Челси» в феврале 2009 года до лета. За это время россиян ждали только два безобидных матча – с Азербайджаном и Лихтенштейном. Оба бронзовые призёры Евро выиграли, хоть и с большим трудом (2:0 и 1:0).

Однако вернувшись из «Челси», Хиддинк выглядел как будто бы уставшим. Словно работа со сборной России перестала быть ему интересной. В отличие от предыдущих лет, тренер почти не искал новичков в состав. Если в 2007 и 2008 году в сборной дебютировали по шесть новичков, то в 2009-м только два – Ребко и Бухаров. И то последнего взял Хиддинк как бы нехотя под давлением фанатов. И выпустил только на полчаса в ничего не значившей игре с Азербайджаном (1:1). Кроме того, совершенно внезапно Хиддинк отдал капитанскую повязку Андрею Аршавину, хотя предыдущий капитан Сергей Семак всё ещё играл за сборную. По мнению некоторых, специалист этим отдал бразды правления зенитовскому костяку. В основе сборной место себе застолбили Денисов и Быстров, которые раньше играли гораздо реже, снова стал вызываться Погребняк, вернулся на тот момент игравший в «Динамо», но зенитовец по духу Кержаков… Нет, с точки зрения качества игры футболисты не вызывали вопросов, в отличие от армейского клана Газзаева. Но казалось, будто Хиддинк всё меньше контролирует состав команды.

И закончилось всё это печально известным Марибором-2009. Когда звёздная сборная России бездарно проиграла в стыках Словении (2:1, 0:1) и не вышла на чемпионат мира. А первый звоночек к этому был в последнем матче отборочного турнира с Азербайджаном. Игра не имела для России турнирного значения и завершилась вничью – 1:1. Это должно было насторожить тренерский штаб: россияне ещё не умеют побеждать соперников чисто на классе. Но не насторожило.

Наконец последний пример совмещения – Леонид Слуцкий. При этом с ним ситуация вышла несколько иной: он сам не рвался в сборную и согласился только после уговоров президента РФС Виталия Мутко. Команду надо было спасать после экспериментов Фабио Капелло. Слуцкий согласился и в роли «пожарного» справился: сборная вышла на Евро-2016. А вот потом груз ответственности, вероятно, дал о себе знать. Слуцкий занервничал, начал метаться с тактикой и неожиданно для всех буквально за две недели до старта чемпионата Европы стал наигрывать новую тактику в атаке с троицей Смолов – Дзюба – Кокорин. До этого вместе они провели только 10 минут в матче с Сан-Марино. Более того, из сборной снова стали просачиваться слухи о конфликтах и скандалах. В результате Евро-2016 россияне провалили, а Слуцкий, вымотав себе нервы на двух фронтах, скоро покинул оба, отправившись покорять Европу.

А самое смешное, что многие журналисты из раза в раз повторяли одну и ту же схему. При назначении освобождённого тренера писали о том, как важно, чтобы тренер был сосредоточен на одном занятии. При назначении совместителя утверждали: тренер должен оставаться всегда в тонусе, а не сидеть без дела месяцами. Есть уверенность, что и после назначения Карпина эти разговоры заново пойдут.

Один только вопрос: если тренер-совместитель – это благо для футбола, то что же все другие федерации такие глупые, что не следуют такой же схеме? Почему Аргентину не возглавляет совместитель, почему Бразилия обходится освобождённым тренером? Чемпион Европы Италия пригласила Роберто Манчини после его ухода из «Зенита». Англия, Франция, Германия, Испания, Бельгия – нигде нет тренеров-совместителей. Бывали отдельные примеры, но они скорее исключения, чем правила. Так в 2000 году Руди Фёллер совсем немного поработал в «Байере» и сборной Германии (причём изначально оба поста должны были в разное время принадлежать Кристофу Дауму, но он был дисквалифицирован из-за положительного теста на наркотики). И естественно, Фёллер моментально оставил «Байер», как только нашёлся более подходящий кандидат. А с Германией дошёл до финала ЧМ-2002.

Так почему РФС из раза в раз наступает на одни и те же грабли, так упорно назначая тренеров-совместителей?

А самое странное в этой ситуации – это сам выбор кандидатуры Карпина. Назначения Романцева, Газзаева, Слуцкого выглядели закономерными ходами: у них за плечами были титулы, множество успешных воспитанников, да и сами они на момент совмещения работали в ведущих командах страны. Карпин же приходит в сборную как самый неудачный тренер в её истории. За всю свою тренерскую карьеру он не взял ни одного трофея. Помимо него только Борис Игнатьев и Анатолий Бышовец возглавляли сборную, не имея за плечами чемпионских титулов. Но под их руководством хотя бы сборные СССР выигрывали в 1988 году юношеский Евро и Олимпиаду соответственно. У Карпина же в тренерских достижениях только трофей-мем – «Копа дель Соль»-2012 со «Спартаком». В прошлом сезоне «Ростов» под его руководством занял лишь девятое место в чемпионате России, финишировав даже ниже «Химок». А в первый день в качестве тренера-совместителя дисквалифицированный Карпин наблюдал с трибун, как его «Ростов» дома проигрывает «Динамо».

В прессе после отставки Черчесова робко назывались фамилии Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Так чем же хуже их кандидатуры? При Федотове сперва «Оренбург» демонстрировал неплохой для состава футбол, а затем «Сочи» буквально прыгнул выше головы. В прошлом сезоне южане сенсационно стали пятыми и пробились в еврокубки. Черевченко имеет в своём активе Кубок России с «Локомотивом» и феноменальное выступление в прошедшем сезоне с «Химками».

Что же имеет за плечами Карпин, кроме поддержки многочисленных и невероятно разговорчивых спартаковских ветеранов? Мы ещё не раз услышим, что сборную «наконец-то» возглавил тренер, для которого «не пустой звук фамилии Бескова и Старостиных, он помнит стеночки и забегания». Но только хорошая память даёт современному футболу? Что может привнести Карпин в сборную?

Кроме того, с учётом непростого характера специалиста, можно ожидать, что он пойдёт по пути своего учителя Романцева, который успел поссориться со многими футболистами и принципиально не вызывал их в сборную. В 2002 году это вышло боком – вместо блестяще проводившего сезон вратаря Сергея Овчинникова на ЧМ-2002 поехал Руслан Нигматуллин, который полгода просидел в запасе «Вероны». Да и лучший бомбардир чемпионата Ролан Гусев вряд ли затерялся бы в национальной команде, хотя бы на проблемном тогда левом фланге. А игнорирование лучшего бомбардира чемпионата России-2001 Дмитрия Вязьмикина и ещё ряда игроков атаки привело к тому, что на ЧМ-2002 поехали 21-летний Пименов, 19-летний Кержаков и 18-летний Сычёв.

И одного кандидата «на выход» при Карпине мы уже знаем: капитан и лучший бомбардир сборной России Артём Дзюба. Разумеется, говорить на 100%, что тренер будет игнорировать форварда «Зенита», нельзя, но вероятность этого очень высока. Конечно, многие фанаты будут рады этому решению, помня неудачное выступление Дзюбы на Евро и его противоречивый характер. Но действительно ли Дзюба так уж бесполезен для сборной? На чемпионате Европы он забил с пенальти (а пенальти тоже надо реализовать, спросите англичан) и отдал голевой пас. То есть был причастен к обоим голам сборной. Да и вообще он является лучшим бомбардиром РПЛ. Если Дзюба продолжит демонстрировать такую голевую статистику, то резонно ли его игнорировать?

Тем более, что нет никакой гарантии, что отчислением Дзюбы всё закончится – Карпин вполне легко может разругаться и с кем-то ещё из игроков. А при нынешнем выборе футболистов в России футболистами разбрасываться очень чревато.

Впрочем, пока это только домыслы, может, Карпин переступит через себя и сработается в том числе и с Дзюбой.

В любом случае назначение тренера-середняка без трофеев, да ещё и в роли совместителя выглядит очень и очень сомнительным ходом. А первые выводы о целесообразности такого решения будем делать уже в сентябре, после матчей России с Хорватией и Кипром.