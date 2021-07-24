«Химки» открыли счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу-2021/22 против «Зенита».

На 28-й минуте Илья Кухарчук после с линии вратарской направил мяч в ворота Михаила Кержакова ударом головой.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Дагерстоль, Филин, Кухарчук, Глушаков, Идову, Стойнович, Сабович, Набиуллин, Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Мостовой, Оздоев, Вендел, Кузяев, Дзюба, Азмун.

На 11-й минуте травмированного Магомеда Оздоева заменил Кирилл Кравцов.

Игра «Химки» — «Зенит» проходит на «Арене Химки», судит её Евгений Кукуляк.