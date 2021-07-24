«Зенит» сравнял счёт в матче первого тура чемпионата России по футболу против «Химок». На 33-й минуте Сердар Азмун принял мяч на подборе и точно пробил по воротам Ильи Лантратова. Счёт стал 1:1. Первый мяч провёл Илья Кухарчук четырьмя минутами ранее.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Дагерстоль, Филин, Кухарчук, Глушаков, Идову, Стойнович, Сабович, Набиуллин, Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Мостовой, Оздоев, Вендел, Кузяев, Дзюба, Азмун.

На 11-й минуте травмированного Магомеда Оздоева заменил Кирилл Кравцов.

Игра «Химки» — «Зенит» проходит на «Арене Химки», судит её Евгений Кукуляк.