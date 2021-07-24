Завершился соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России завоевала две медали — серебро и бронзу.

Стрельба

Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из винтовки с 10 метров. Её результат — 251,1, она уступила Ян Цзянь из Китая (251,8).

Тхэквондо

Михаил Артамонов завоевал бронзу в весе до 58 кг, обыграв Лукаса Гузмана (Аргентина) — 15:10

Остальные выступления:

Академическая гребля

Одиночки: Александр Вязовкин квалифицировался в четвертьфинал (2-е место в группе предварительного заезда)

Двойки: Илья Кондратьев и Андрей Потапкин квалифицировались в полуфинал (3-е место в группе предварительного заезда)

Бадминтон

Владимир Иванов и Иван Сазонов проиграли первый матч группового раунда датчанам (13:21, 18:21)

Баскетбол 3×3

Мужская сборная России обыграла в групповом турнире Китай (21:13) и уступила Нидерландам (15:18)

Женская сборная России победила в групповом турнире Японию (21:18) и Китай (19:9)

Бокс

Людмила Воронцова проиграла в 1/16 финала в весе до 57 кг итальянке Ирме Тесте (1:4)

Саадат Далгатова проиграла в 1/16 финала в весе до 69 кг тайке Байсон Маникон (1:4)

Велоспорт

Россияне Павел Сиваков (32-е место), Александр Власов (59-е), Ильнур Закарин (не финишировал) остались без медалей в индивидуальной гонке

Водное поло

Женская сборная России победила Китай в групповом раунде (18:17)

Волейбол

Мужская сборная России обыграла Аргентину в групповом раунде (3:1)

Дзюдо

Ирина Долгова в весе до 48 кг выиграла в 1/16 финала у Сони Бхатты (Непал) и проиграла в 1/8 финала Лин Ченхао (Тайвань)

Роберт Мшвидобадзе в весе до 60 кг в 1/8 финала проиграл Торнике Чакадуа (Нидерланды)

Конный спорт

Сборная России занимает седьмое место в командной выездке

Настольный теннис

Кирилл Скачков в предварительном раунде победил серба Дмитрие Леваяка

Яна Носкова в предварительном раунде обыграла француженку Притику Паваде

Плавание

Александр Егоров (16-е место) и Мартин Малютин (22-е место) не вышли в финал на 400 м вольным стилем

Антон Чупков (15-е место) и Кирилл Пригода (16-е место) вышли в полуфинал на 100 м брассом

Максим Ступин (18-е место) не вышел в финал на 400 м комплексом

Арина Суркова (14-е место) и Светлана Чимрова (15-е место) вышли в финал на 100 м баттерфляем

Женская сборная России (11-е место) не вышла в финал эстафеты 4×100 м вольным стилем

Спортивная гимнастика

Никита Нагорный вышел в финалы личного многоборья (2-е место), вольных упражнений (2-е место), опорного прыжка (3-е место) и перекладины (5-е место)

Давид Белявский вышел в финал на коне (8-е место) и брусьях (7-е место)

Артур Далалоян вышел в финал в личном многоборье (6-е место)

Денис Аблязин вышел в финал на кольцах (7-е место)

Мужская сборная Росси вышла в финал командного турнира (3-е место)

Стрельба из лука

Галсан Базаржапов и Ксения Перова вылетели в 1/8 финала микста

Теннис

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в 1/32 финала (6:4, 7:6 (10:8))

Аслан Карацев обыграл Томми Пола в 1/32 финала (6:3, 6:2)

Анастасия Павлюченкова обыграла Сару Эррани в 1/32 финала (6:0, 6:1)

Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо в 1/16 финала в парах — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12

Вероника Кудерметова и Еленс Веснина обыграли Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд в 1/16 финала (6:2, 7:5)

Тяжёлая атлетика

Кристина Соболь (до 49 кг) не взяла вес в рывке и выбыла из соревнований

Фехтование

Вениамин Решетников проиграл в 1/16 финала в индивидуальной сабле египтянину Зияду Эль-Сисси (13:15)

Азият Муртазаева проиграла в матче за бронзу эстонке Катрине Лехис (8:15)