Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказала своё мнение по поводу мужской художественной гимнастике. На днях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка раскритиковала выступление испанца Кристофера Бенитеса в художественной гимнастике, которое он показал в 2019 году, заявив, что «западное общество с такими тенденциями зайдёт в тупик».

«Каждый человек вправе заниматься любым видом спорта, если он того хочет. Не всегда, конечно, это смотрится привычно. Вот как в этом случае, например, — написала Слуцкая в Инстаграме. — Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, — пусть. Наверняка у них найдутся поклонники.

Но если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы. И мне мало верится, что таким будут заниматься «настоящие, суровые, челябинские мужики».