«Зенит» на официальном сайте выступил по поводу ситуации с нападающим Себастьяном Дриусси. По данным СМИ форвард близок к уходу из клуба в «Интер Майами», выступающий в MLS.

«Футбольный клуб «Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Дриусси 25 лет, в составе «Зенита» он выступает с сезона-2017/18. Всего за питерцев он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.