«Зенит» вышел вперёд в матче 1-го тура чемпионата России по футболу против «Химок». На 72-й минуте Александр Ерохин с передачи Ярослава Ракицкого забил второй гол петербуржцев, а через 4 минуты Алексей Сутормин реализовал пенальти, сделав счёт 3:1.

Отметим, что оба автора голов вышли на замену на 69-й минуте: Сутормин заменил Андрея Мостового, а Ерохин — Артёма Дзюбу.

«Химки» открыли счёт в матче на 29-й минуте — отличился Илья Кухарчук. «Зенит» ответил точным ударом Сердара Азмуна через 4 минуты.

Игра проходит на «Арене Химки», судит её Евгений Кукуляк.