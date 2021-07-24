«Монако» победил «Вольфсбург» в контрольном матче со счётом 2:1. Первый гол забила немецкая команда на 38-й минуте, отличился Янник Герхардт.

На 65-й Себастьян Борнов поразил свои ворота, сделав счёт 1:1.

Через три минуты победу «Монако» принёс вышедший на замену россиянин Александр Головин. 25-летний хавбек проводил первый матч в межсезонье после Евро-2020.

В прошлом сезоне Головин вернулся в строй после травмы в январе и успел провести за монегасков 26 матчей и забить 6 голов.