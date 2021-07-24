Сборная России повторила свой худший старт в истории летних Олимпийских игр. В первый соревновательный день россияне взяли только одно серебро и одну бронзу. Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из винтовки с 10 метров, Михаил Артамонов завоевал бронзу в турнире по тхэквондо в весе до 58 кг.

Так же неудачно россияне начали Олимпиаду-2008 в Пекине — тогда на счету российской команды также были серебро и бронза.

Отметим также, что на Играх в Пекине велогонщик Александр Колобнев получил бронзу в первый игровой день только спустя полтора года после дисквалификации швейцарца Фабиана Канчеллары.

Это третий случай в истории, когда Россия завершила первый соревновательный день без золота. Помимо 2021 и 2008 года, это произошло в 2004-м в Афинах. Тогда на счету россиян были 3 серебра и 1 бронза, и это лучший результат по общему числу медалей (4).

На двух предыдущих Играх — в 2012 и 2016 году — российские спортсмены брали меньше всего наград: по одной, но зато золотой.