«Зенит» стартовал в чемпионате России-2021/22 с волевой победы. В матче 1-го тура РПЛ чемпионы страны последних трёх лет обыграли «Химки» со счётом 3:1.

Счёт открыл Илья Кухарчук на 29-й минуте. Спустя четыре минуты Сердар Азмун провёл ответный мяч.

Во втором тайме на 69-й минуте на поле появились Александр Ерохин и Алексей Сутормин. В результате именно их голы принесли петербуржцам победу. Ерохин отличился на 72-й минуте, а Сутормин на 76-й с пенальти.

В первом тайме травму в составе «Зенита» получил Магомед Оздоев.

Команды играли в следующих составах:

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Дагерстоль, Филин, Кухарчук (Камышев, 72), Глушаков (Трошечкин, 84), Идову, Стойнович, Сабович (Корян, 84), Набиуллин, Себай.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 85), Ракицкий, Ловрен, Сантос, Мостовой (Сутормин, 69), Оздоев (Кравцов, 11), Вендел (Чистяков, 85), Кузяев, Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

Встреча прошла на «Арене Химки», судил её Евгений Кукуляк.

В расположении «Зенита» отсутствуют Малком, выступающий на Олимпиаде в составе сборной Бразилии, и Себастьян Дриусси, который близок к уходу из клуба.