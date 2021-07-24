Стартовали два матча первого тура чемпионата России по футболу. В Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» принимает «Арсенал».
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Магкеев, Рыбчинский, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Камано.
«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Давиташвили, Марков.
В Казани встречаются «Рубин» и «Спартак».
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Самошников, Зуев, Кварацхелия, Шатов, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Деспотович.
«Спартак»: Максименко: Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Ларссон.
Ранее сегодня чемпион России «Зенит» обыграл «Химки» со счётом 3:1.
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