Завершился первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио. На первое место вышел Китай. На счету азиатской команды три золотых и одна бронзовая медаль. Помимо него, золото выиграли представители Италии, Японии, Южной Кореи, Эквадора, Венгрии, Ирана, Косово и Таиланда.

Сборная России завоевала две медали: серебро и бронзу. Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из винтовки с 10 метров, Михаил Артамонов завоевал бронзу в турнире по тхэквондо в весе до 58 кг. Это худший старт России на летней Олимпиаде в истории, команда так же слабо стартовала в Пекине-2008.

Примечательно, что главные фавориты Игр сборная США осталась без медалей в первый день Олимпиады впервые с 1972 года.

Во второй день 25 июля будет разыграно 18 комплектов наград.