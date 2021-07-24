Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак должен был занять пост главного тренера сборной России. Накануне, 24 июля, стало известно, что национальную команду примет Валерий Карпин, который при этом продолжит работу в «Ростове».

«Если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак, — цитирует «Чемпионат» Созина. — Во время перерывов на матчи сборных «Зенит» стабильно отпускает в сборную Россию пять-семь футболистов, ещё несколько уезжают в иностранные команды. Поэтому для «Зенита» потеря Семака была бы некритичной — помощники бы справились, а вот для «Ростова» потерять Карпина — плохо».

Также Созин выразил мнение, что Семака не назначили, потому что РФС не захотел «нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ».

Под руководством Семака «Зенит» выиграл три последних чемпионата России.