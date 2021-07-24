Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к переходу в клуб-дебютант MLS «Остин», утверждает американский журналист Себастьян Срур в Твиттере. «Остин» был основан в 2019 году и в этом сезоне дебютировал в главной футбольной лиге Северной Америки. Одним из его владельцев является оскароносный актёр Мэттью Макконахи.
Макконахи получил «Оскар» и «Золотой глобус» в 2013 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Также он прославился ролями в фильмах «Интерстеллар», «Джентльмены» и сериале «Настоящий детектив».
Ранее сообщалось, что Дриусси перейдёт в «Интер Майами», совладельцем которого является многолетний капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.
Сегодня «Зенит» на официальном сайте объявил, что Дриусси может покинуть клуб, если выкупит свой контракт.
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Дриусси 25 лет, в составе «Зенита» он выступает с сезона-2017/18. Всего за питерцев он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
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