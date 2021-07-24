Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к переходу в клуб-дебютант MLS «Остин», утверждает американский журналист Себастьян Срур в Твиттере. «Остин» был основан в 2019 году и в этом сезоне дебютировал в главной футбольной лиге Северной Америки. Одним из его владельцев является оскароносный актёр Мэттью Макконахи.

Макконахи получил «Оскар» и «Золотой глобус» в 2013 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Также он прославился ролями в фильмах «Интерстеллар», «Джентльмены» и сериале «Настоящий детектив».

Ранее сообщалось, что Дриусси перейдёт в «Интер Майами», совладельцем которого является многолетний капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

Сегодня «Зенит» на официальном сайте объявил, что Дриусси может покинуть клуб, если выкупит свой контракт.

Дриусси 25 лет, в составе «Зенита» он выступает с сезона-2017/18. Всего за питерцев он провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.