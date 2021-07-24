Генеральный директор «Крыльев Советов» Павел Андреев прокомментировал подписание нападающего Сергея Пиняева. 16-летний вундеркинд присоединился к самарцам этим летом после истечения контракта с «Чертаново». По словам Андреева, клуб не рассматривает вариант стажировки футболиста в «Манчестер Юнайтед».

«Такой договорённости у нас нет, — цитирует «РИА Новости» Андреева. — Не думаю, что это возможно».

Пиняев ездил на стажировку в «МЮ» в 2018, 2019 и 2020 году. Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин говорил, что английский клуб рассчитывал, что футболист будет приезжать стажироваться каждый год.

Пиняев подписал с «Крыльями Советов» трёхлетний контракт и будет выступать в клубе под номером 9. В минувшем сезоне в составе «Чертаново» он провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.