Самая юная участница Олимпиады-2020 завершила свое вступление на Играх. 12-летняя сирийка Хенд Заза не смогла преодолеть квалификационный турнир в женском настольном теннисе. Заза уступила 39-летней Лю Цзя, представляющей Австрию.

Соперницей Лю Цзя во втором раунде станет украинка Анна Гапонова.

Хенд Заза занимается настольным теннисом с 5 лет и на данный момент является чемпионкой Сирии во всех возрастах. Она выиграла западноазиатскую квалификацию, где разыгрывалась единственная путёвка на Олимпиаду.

Хенд Заза стала самой молодой участницей Олимпиад за последние 53 года, со времён румынской фигуристки Беатрисы Хустю, выступавшей на Играх-1968.

На церемонии открытия девочка стала знаменосцем сборной Сирии.