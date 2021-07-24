Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожелал коллеге из «Ростова» Валерию Карпину удачи в сборной России по футболу. 23 июля стало известно, что специалист будет совмещать посты в клубе и национальной команде. По словам Семака, к нему не поступало предложений о работе в сборной.

«Предложений не было. Карпину желаю удачи, буду за него болеть», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Семака.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством петербуржцы выиграли три чемпионата России подряд. Сегодня в стартовом туре РПЛ «Зенит» выиграл у «Химок» со счётом 3:1.

Контракт Карпина со сборной заключён до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин и Семак выступали в сборной России, проведя совместно 15 матчей в период с 1998 по 2002 год при Анатолии Бышовце и Олеге Романцеве.