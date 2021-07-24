Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина в национальной команде. О назначении Карпина было объявлено 23 июля, он будет совмещать посты в сборной и «Ростове».

«Но давайте пока подождем следующей недели, — добавил Писарев в эфире «Матч ТВ». — Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился».

Писарев и Карпин вместе выступали в составе «Спартака» с 1992 по 1994 год, а также провели два матча в сборной России в 1995-м.

Писарев с 2010 по 2016 год возглавлял молодёжную сборную России, также работал в нижегородском «Олимпийце» (сейчас — ФК «Нижний Новгород») и «Урожае» (сейчас — «Кубань»). Также с 2005 по 2010 год Писарев возглавлял сборную России по пляжному футболу и в 2009 году выиграл с ней Евролигу.

Ранее сообщалось, что в штаб Карпина также войдёт ещё один бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Онопко.