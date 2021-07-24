«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу — 3:1. Счёт открыли гости: на 22-й минуте отличился Сергей Ткачёв.

«Арсенал» вёл в счёте вплоть до удаления Артёма Сокола на 79-й минуте.

Уже через минуту Рифат Жемалетдинов провёл ответный мяч, а через шесть минут он оформил дубль. На 89-й минуте Фёдор Смолов установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Команды играли в следующих составах:

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Магкеев, Серкейра, Рыбус (Живоглядов, 69), Баринов, Куликов (Лисакович, 46), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Хлусевич, Сокол, Степанов, Чаушич, Ткачёв (Пантелеев, 67), Давиташвили (Э. Кангва, 76), Костадинов (Довбня, 84), Марков.

Игра прошла на «РЖД Арене», судил её Игорь Панин.