«Рубин» обыграл «Спартак» в матче первого тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл защитник сборной России Илья Самошников на 49-й минуте встречи. Игра стала первой официальной для нового главного тренера спартаковцев Руя Витории. Отметим, что 10 дней назад команды проводили матч в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч премьер, и «Спартак» победил 4:0.

Команды играли в следующих составах:

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Игнатьев, 75), Уремович, Бегич, Самошников, Хван Ин Бом, Абильдгор, Шатов (Евтич, 73), Хакшабанович, Деспотович, Кварацхелия (Макаров, 83).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 70), Ларссон (Игнатов, 60), Соболев.

Встреча прошла в Казани, судил её Владислав Безбородов.