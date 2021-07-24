25 июля на Олимпиаде-2020 выступят следующие российские спортсмены и команды (выделены соревнования, в которых разыгрываются медали):
Бадминтон
Мужчины, групповой этап
6:40 Владимир Иванов/Иван Созонов — Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ
Баскетбол 3×3
Мужчины, групповой этап
5:35 Россия — Бельгия
12:40 Россия — Польша
Женщины, групповой этап
8:00 Монголия — Россия
15:25 Россия — США
Бокс
5:00 Светлана Солуянова — Вирджиния Фукс (США), до 51 кг, 1/16 финала
6:15 Габил Мамедов — Дамиан Дуркач (Польша), до 63 кг, 1/16 финала
7:54 Имам Хатаев — Мохаммед Ассагр (Марокко), до 81 кг, 1/16 финала
Велоспорт
7:00 Групповая индивидуальная гонка, женщины (Тамара Дронова)
Волейбол
Женщины, групповой этап
3:00 Россия — Италия
Пляжный волейбол
Женщины, групповой этап
9:00 Россия — Италия
Гандбол
Женщины, групповой этап
5:00 Россия — Бразилия
Гребля на байдарках и каноэ
7:00 каноэ-одиночка, слалом, мужчины, квалификация (Павел Эйгель)
8:50 байдарка-одиночка, слалом, женщины, квалификация (Алсу Миназова)
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг (Якуб Шамилов)
5:00 1/32 финала
5:25 1/16 финала
6:15 1/8 финала
7:25 1/4 финала
11:15 утешительный раунд
11:55 1/2 финала
12:45 поединок за 3-е место
13:00 финал
Женщины, до 52 кг (Наталья Кузютина)
5:10 1/16 финала
6:15 1/8 финала
7:05 1/4 финала
11:00 утешительный раунд
11:35 1/2 финала
12:15 поединок за 3-е место
12:35 финал
Конный спорт
11:00 индивидуальное первенство и командное первенство, квалификация (Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина)
Парусный спорт
6:05 RS:X, мужчины, квалификация (Александр Аскеров)
6:05 Лазер радиал, женщины, квалификация (Екатерина Зюзина)
8:35 Лазер, мужчины, квалификация (Сергей Комиссаров)
9:05 RS:X, женщины, квалификация (Анна Хворикова)
Плавание
4:40 женщины, баттерфляй, 100 м, полуфинал (Арина Суркова, Светлана Чимрова)
5:35 мужчины, брасс, 100 м, полуфинал (Антон Чупков, Кирилл Пригода)
13:00 женщины, спина, 100 м, квалификация (Анастасия Фесикова, Мария Каменева)
13:20 мужчины, вольный стиль, 200 м, квалификация (Мартин Малютин, Иван Гирёв)
13:50 женщины, брасс, 100 м, квалификация (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова)
14:15 мужчины, спина, 100 м, квалификация (Евгений Рылов, Климент Колесников)
14:35 женщины, вольный стиль, 400 м, квалификация (Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова)
14:55 мужчины, вольный стиль, эстафета 4×100 м, квалификация
Спортивная гимнастика
4:00 Женское многоборье, квалификация (Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова)
Стрельба
3:00 скит, женщины, квалификация (Зилия Батыршина, Наталья Виноградова)
3:00 пистолет, 10 м, женщины, квалификация (Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова)
5:15 пистолет, 10 м, женщины, финал
7:00 винтовка, 10 м, мужчины, квалификация (Владимир Масленников, Сергей Каменский)
9:30 винтовка, 10 м, мужчины, финал
Стрельба из лука
Женщины, командное первенство (Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова)
3:30 1/8 финала
7:45 1/4 финала
9:40 1/2 финала
10:15 за 3-е место
10:40 финал
Теннис
5:00 Карен Хачанов — Йосихито Нисиока (Япония), 1/32 финала
9:30 Кэи Нисикори (Япония) — Андрей Рублёв, 1/32 финала
8:00 Аслан Карацев/Даниил Медведев — Лукаш Клейн/Филип Полашек (Польша, 1/16 финала
Настольный теннис
8:45 Яна Носкова — Мо Чжан, 1/32 финала
Тхэквондо
Женщины, до 57 кг (Татьяна Минина)
4:00 1/8 финала
8:00 1/4 финала
10:00 1/2 финала
14:00 поединок за 3-е место
16:00 финал
Фехтование
Женщины, рапира, индивидуальное первенство (Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова)
4:50 1/16 финала
6:40 1/8 финала
8:30 1/4 финала
12:00 1/2 финала
13:30 поединок за 3-е место
15:00 финал
Мужчины, шпага, индивидуальное первенство (Сергей Ходос, Павел Сухов, Сергей Бида)
3:55 1/32 финала
5:45 1/16 финала
7:35 1/8 финала
9:25 1/4 финала
12:45 1/2 финала
14:15 поединок за 3-е место
15:45 финал
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