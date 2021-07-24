25 июля на Олимпиаде-2020 выступят следующие российские спортсмены и команды (выделены соревнования, в которых разыгрываются медали):

Бадминтон

Мужчины, групповой этап

6:40 Владимир Иванов/Иван Созонов — Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ

Баскетбол 3×3

Мужчины, групповой этап

5:35 Россия — Бельгия

12:40 Россия — Польша

Женщины, групповой этап

8:00 Монголия — Россия

15:25 Россия — США

Бокс

5:00 Светлана Солуянова — Вирджиния Фукс (США), до 51 кг, 1/16 финала

6:15 Габил Мамедов — Дамиан Дуркач (Польша), до 63 кг, 1/16 финала

7:54 Имам Хатаев — Мохаммед Ассагр (Марокко), до 81 кг, 1/16 финала

Велоспорт

7:00 Групповая индивидуальная гонка, женщины (Тамара Дронова)

Волейбол

Женщины, групповой этап

3:00 Россия — Италия

Пляжный волейбол

Женщины, групповой этап

9:00 Россия — Италия

Гандбол

Женщины, групповой этап

5:00 Россия — Бразилия

Гребля на байдарках и каноэ

7:00 каноэ-одиночка, слалом, мужчины, квалификация (Павел Эйгель)

8:50 байдарка-одиночка, слалом, женщины, квалификация (Алсу Миназова)

Дзюдо

Мужчины, до 66 кг (Якуб Шамилов)

5:00 1/32 финала

5:25 1/16 финала

6:15 1/8 финала

7:25 1/4 финала

11:15 утешительный раунд

11:55 1/2 финала

12:45 поединок за 3-е место

13:00 финал

Женщины, до 52 кг (Наталья Кузютина)

5:10 1/16 финала

6:15 1/8 финала

7:05 1/4 финала

11:00 утешительный раунд

11:35 1/2 финала

12:15 поединок за 3-е место

12:35 финал

Конный спорт

11:00 индивидуальное первенство и командное первенство, квалификация (Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина)

Парусный спорт

6:05 RS:X, мужчины, квалификация (Александр Аскеров)

6:05 Лазер радиал, женщины, квалификация (Екатерина Зюзина)

8:35 Лазер, мужчины, квалификация (Сергей Комиссаров)

9:05 RS:X, женщины, квалификация (Анна Хворикова)

Плавание

4:40 женщины, баттерфляй, 100 м, полуфинал (Арина Суркова, Светлана Чимрова)

5:35 мужчины, брасс, 100 м, полуфинал (Антон Чупков, Кирилл Пригода)

13:00 женщины, спина, 100 м, квалификация (Анастасия Фесикова, Мария Каменева)

13:20 мужчины, вольный стиль, 200 м, квалификация (Мартин Малютин, Иван Гирёв)

13:50 женщины, брасс, 100 м, квалификация (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова)

14:15 мужчины, спина, 100 м, квалификация (Евгений Рылов, Климент Колесников)

14:35 женщины, вольный стиль, 400 м, квалификация (Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова)

14:55 мужчины, вольный стиль, эстафета 4×100 м, квалификация

Спортивная гимнастика

4:00 Женское многоборье, квалификация (Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова)

Стрельба

3:00 скит, женщины, квалификация (Зилия Батыршина, Наталья Виноградова)

3:00 пистолет, 10 м, женщины, квалификация (Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова)

5:15 пистолет, 10 м, женщины, финал

7:00 винтовка, 10 м, мужчины, квалификация (Владимир Масленников, Сергей Каменский)

9:30 винтовка, 10 м, мужчины, финал

Стрельба из лука

Женщины, командное первенство (Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова)

3:30 1/8 финала

7:45 1/4 финала

9:40 1/2 финала

10:15 за 3-е место

10:40 финал

Теннис

5:00 Карен Хачанов — Йосихито Нисиока (Япония), 1/32 финала

9:30 Кэи Нисикори (Япония) — Андрей Рублёв, 1/32 финала

8:00 Аслан Карацев/Даниил Медведев — Лукаш Клейн/Филип Полашек (Польша, 1/16 финала

Настольный теннис

8:45 Яна Носкова — Мо Чжан, 1/32 финала

Тхэквондо

Женщины, до 57 кг (Татьяна Минина)

4:00 1/8 финала

8:00 1/4 финала

10:00 1/2 финала

14:00 поединок за 3-е место

16:00 финал

Фехтование

Женщины, рапира, индивидуальное первенство (Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова)

4:50 1/16 финала

6:40 1/8 финала

8:30 1/4 финала

12:00 1/2 финала

13:30 поединок за 3-е место

15:00 финал

Мужчины, шпага, индивидуальное первенство (Сергей Ходос, Павел Сухов, Сергей Бида)

3:55 1/32 финала

5:45 1/16 финала

7:35 1/8 финала

9:25 1/4 финала

12:45 1/2 финала

14:15 поединок за 3-е место

15:45 финал