Российский дуэт в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский определились с короткой программой на сезон-2021/22. Пара будет выступать под музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

На чемпионате России-2021 Бойкова и Козловский показали короткую программу под композицию из фильма «Звезда пленительного счастья», а на чемпионате мира выбрали музыку из мультфильма «Ходячий замок».

«Новая короткая программа Бойковой и Козловского «Черный лебедь» поставлена на музыку из балета «Лебединое озеро», — цитирует ТАСС тренера спортсменов Тамару Москвину. — Каждый раз выбор разный, но сейчас нам захотелось именно эту музыку — прекрасный русский, российский композитор, шедевр русского балета, классика, в которой Бойкова и Козловский сейчас уже могут себя показать».

На счету Бойковой и Козловского победа на чемпионате Европы-2020, бронза ЧМ-2021, золото чемпионата России-2020 и серебро чемпионата-2021.