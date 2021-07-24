25 июля на Олимпиаде в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей. Ровно в половине из них за награды поборются представители России.

Полный список финалов выглядит следующим образом:

04:30 плавание, мужчины, 400 м комплексом

04:55 плавание, мужчины, 400 м вольным стилем

05:00 скейтбординг, мужчины, улица

05:00 стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 м (Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова, квалификация)

05:15 плавание, женщины, 400 м комплексом

06:00 плавание, женщины, эстафета 4х100 м вольным стилем

07:00 велоспорт, шоссе, женщины, групповая гонка (Тамара Дронова)

09:00 прыжки в воду, женщины, синхронный трамплин, 3 м

09:00 стрельба, мужчины, пневматическая винтовка, 10 м (Владимир Масленников, Сергей Каменский, квалификация)

09:50 тяжёлая атлетика, мужчины, до 61 кг

10:40 стрельба из лука, женщины, командное первенство (Россия — Украина, 1/8 финала)

12:35 дзюдо, женщины, до 52 кг (Наталья Кузютина, 1/16 финала)

13:00 дзюдо, мужчины, до 66 кг (Якуб Шамилов, предварительный раунд)

13:50 тяжёлая атлетика, мужчины, до 67 кг

15:00 фехтование, женщины, рапира (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, 1/32 финала)

15:45 фехтование, мужчины, шпага (Павел Сухов, Сергей Бида, Сергей Ходов, 1/32 финала)

16:00 тхэквондо, женщины, до 57 кг (Татьяна Минина, 1/8 финала)

16:15 тхэквондо, мужчины, до 68 кг

В скобках указаны стадии, с которых представители России начнут борьбу 25 июля.