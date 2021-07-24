«Валенсия» обыграла «Картахену» в товарищеском матче со счётом 3:2. В стартовом составе «летучих мышей» вышел хавбек сборной России по футболу Денис Черышев.

30-летний россиянин на 57-й минуте забил первый мяч «Валенсии», сделав счёт 1:1. В течение следующих девяти минут валенсийцы провели ещё два гола.

Черышев забил за «Валенсию» в двух из трёх последних матчей межсезонья. 14 июля он отличился в игре с «Вильярреалом» (3:2).

Ранее в прессе появилась информация, что 30-летний россиянин может перейти в «Хетафе», но сам он опроверг данные слухи.

Черышев является воспитанником «Реала» и всю карьеру провёл в Испании. В минувшем сезоне он провёл 21 матч, отметившись тремя голевыми передачами в Ла лиге. Он был включён в заявку сборной России на Евро-2020, вышел на замену в стартовом матче с Бельгией (0:3), но получил травму и был заменён, отыграв только 33 минуты.