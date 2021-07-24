Скончался казахстанский тренер Евгений Пупков, сообщает пресс-служба клуба «Алматы». Пупков должен был войти в тренерский штаб клуба на предстоящий сезон. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, тренеру было 45 лет.

В качестве хоккеиста Пупков провёл большую часть карьеры в новокузнецком «Металлурге» (1995-2005). Сезон-2005/06 он отыграл в СКА. До перехода в «Кузню» Пупков выступал за усть-каменогорское «Торпедо» и «Горняк». Также в его карьере были «Амур», «Автомобилист», «Химик», а завершил выступления хоккеист в «Иртыше».

В составе сборной Казахстана Пупков принял участие в чемпионате мира-2006 и Олимпиаде-2006.