На Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны первые комплекты медалей. «Зенит» начал защиту титула чемпиона России с победы над «Химками». Эти и другие спортивные новости дня – в дайджесте Nevasport.

Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпиаде в Токио. Для сборной России это первая медаль на Играх.

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика на Играх в Токио

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика и вышел во второй круг соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Опубликованы итоги квалификации Олимпиады-2020 по спортивной гимнастике у мужчин

На Олимпиаде-2020 в Токио завершились квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин. Россияне вышли в финалы не во всех видах.

Анастасия Павлюченкова с разгромным счетом обыграла Эррани на старте олимпийского турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте соревнований в Токио разгромила соперницу из Италии Сару Эррани и вышла во второй круг. Счет по партиям составил 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Российские волейболисты в стартовом матче ОИ в Токио обыграли сборную Аргентины

Мужская волейбольная сборная России обыграла сборную Аргентины в стартовом матче группового этапа на Играх в Токио. Россияне, выступающие в группе B, победили соперников со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Рублев и Хачанов вылетели с Олимпиады в первом круге парного разряда

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти во второй круг в парном разряде олимпийского турнира в Токио. На старте соревнований они проиграли американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12.

Россияне обыграли сборную Испании в пляжном волейболе на старте турнира в Токио

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали первую победу на старте группового этапа ОИ в Токио. В матче первого тура российские волейболисты одолели соперников из сборной Испании Пабло Эррера Альепуса и Адриан Гавира Кольяда со счётом 2:0 (21:19, 22:20).

Веснина и Кудерметова обыграли соперниц из Германии и вышли в 1/8 теннисного турнира в Токио

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили соперниц из Германии Лауру Зигемунд и Анна-Лену Фридзам и вышли в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

Спортсмен из Санкт-Петербурга Михаил Артамонов завоевал бронзу Олимпийских игр в турнире по тхэквондо

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 кг. В борьбе за медаль российский спортсмен победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10.

Ласицкене выиграла турнир в Москве за две недели до олимпийского турнира

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Москве. Легкоатлетка преодолела планку на отметке 1,94. Она пыталась штурмовать планку на 1,98, но не смогла сделать это с трёх попыток.

«Зенит» победил «Химки» в стартовом матче чемпионата России-2021/22

«Зенит» стартовал в чемпионате России-2021/22 с волевой победы. В матче 1-го тура РПЛ чемпионы страны последних трёх лет обыграли «Химки» со счётом 3:1.

Писарев подтвердил, что войдёт в штаб Карпина в сборной России

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина в национальной команде. О назначении Карпина было объявлено 23 июля, он будет совмещать посты в сборной и «Ростове».

«Локомотив» вырвал победу у «Арсенала» после удаления у соперника

«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу — 3:1. Счёт открыли гости: на 22-й минуте отличился Сергей Ткачёв.

«Спартак» проиграл «Рубину» в первом официальном матче Руя Витории

«Рубин» обыграл «Спартак» в матче первого тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл защитник сборной России Илья Самошников на 49-й минуте встречи. Игра стала первой официальной для нового главного тренера спартаковцев Руя Витории.