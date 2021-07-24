Популярный развлекательный портал WatchMojo опубликовал подборку 20 лучших церемоний открытия Олимпийских игр за всю историю. В топ-20 вошли открытия летней Олимпиады-1980 в Москве и зимних Игр-2014 в Сочи.
Первое же место портал отдал церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине.
Полностью топ-20 выглядит следующим образом:
1. Пекин-2008
2. Афины-2004
3. Сидней-2000
4. Лондон-2012
5. Барселона-1992
6. Атланта-1996
7. Токио-1964
8. Лос-Анджелес-1984
9. Сеул-1988
10. Лондон-1948
11. Рио-де-Жанейро-2016
12. Амстердам-1928
13. Пхенчхан-2018
14. Ванкувер-2010
15. Сочи-2014
16. Антверпен-1920
17. Солт-Лейк-Сити-2002
18. Москва-1980
19. Турин-2006
20. Афины-1896
Подборка была опубликована до церемонии открытия Токио-2020, которая прошла накануне, 23 июля.
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