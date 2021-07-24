Популярный развлекательный портал WatchMojo опубликовал подборку 20 лучших церемоний открытия Олимпийских игр за всю историю. В топ-20 вошли открытия летней Олимпиады-1980 в Москве и зимних Игр-2014 в Сочи.

Первое же место портал отдал церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине.

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

1. Пекин-2008

2. Афины-2004

3. Сидней-2000

4. Лондон-2012

5. Барселона-1992

6. Атланта-1996

7. Токио-1964

8. Лос-Анджелес-1984

9. Сеул-1988

10. Лондон-1948

11. Рио-де-Жанейро-2016

12. Амстердам-1928

13. Пхенчхан-2018

14. Ванкувер-2010

15. Сочи-2014

16. Антверпен-1920

17. Солт-Лейк-Сити-2002

18. Москва-1980

19. Турин-2006

20. Афины-1896

Подборка была опубликована до церемонии открытия Токио-2020, которая прошла накануне, 23 июля.