Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио, установив новый олимпийский рекорд. Для сборной России — это первое золото Олимпиады-2020.

Итоги стрельбы. Женщины. Пневматический пистолет (10 м): золото — Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (новый олимпийский рекорд), серебро — Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4, бронза — Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

Примечательно, что в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошёл сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел российской спортсменки Бацарашкиной в отведённые 50 секунд. Из-за этого судьи встречи поначалу записали на счет Виталины ноль баллов, но после короткого совещания разрешили спортсменке повторить выстрел.