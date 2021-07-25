Российские волейболистки с разгромом проиграли в стартовом матче национальной команде Италии на Олимпийских играх в Токио. Матч завершился в пользу итальянок со счетом 3:0.

Следующий матч российские волейболистки проведут 27 июля, где встретятся с представительницами национальной сборной Аргентины. Также россиянкам предстоит сыграть с соперницами из сборных Китая, США и Турции. В плей-офф смогут выйти только четыре лучшие команды из двух подгрупп. Сборная России выступает в группе В.

Напомним, на Олимпиаде 2016 года в Рио олимпийская сборная России в ¼ финала уступила будущему серебряному призёру — сборной Сербии. В тот раз наша сборная не встречалась со сборной Италии, так как команды играли в разных подгруппах.