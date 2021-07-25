Российские баскетболисты в матче группового раунда по баскетболу 3х3 на Олимпиаде -2020 проиграли сборной Бельгии со счётом 16:21.

Напомним, накануне мужская олимпийская сборная России по баскетболу 3х3 стартовала на Олимпийских играх с победы над национальной командой Китая со счётом 21:13. Во втором матче группового этапа россияне уступили сборной Нидерландов со счетом 15:18. По итогам всех матчей группового этапа, в плей-офф выходят 6 команд.

Следующий матч за право выхода в следующий раунд сборная России проведёт с командой из Польши. Матч состоится сегодня, 25 июля. Начало встречи — 12:40 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.