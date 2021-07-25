Гандболистки олимпийской сборной России в дебютном матче Олимпийских игр в Токио сыграли вничью с национальной командой Бразилии. Встреча проходила на стадионе «Ёёги Нешнл». Матч завершился со счетом 24:24.

Далее женской сборной России по гандболу в матчах группового этапа предстоит встретиться с национальными командами Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.