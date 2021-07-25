Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя сборной Японии Йосихито Нисиоку и вышел во второй круг Олимпийских игр в Токио. Счет по партиям составил 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

Карен Хачанов 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Нисиоку 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Напомним, за выход в третий круг Карен Хачанов сразится с победителем встречи между словаком Лукашем Клейном и австралийцем Джеймсом Даквортом.

Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.