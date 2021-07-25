Женская сборная России по баскетболу 3х3 обошла национальную команду Монголии на Играх в Токио. Встреча завершилась со счетом 21:5 в пользу россиянок.

В составе олимпийской сборной России по восемь очков набрали Юлия Козик и Ольга Фролкина, на счету Евгении Фролкиной три очка, и еще два балла на счету Анастасии Логуновой.

Для россиянок это третья победа в трех матчах кругового турнира. Следующим соперником россиянок станет национальная команда США.

Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.