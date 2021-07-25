Российская теннисистка Елена Веснина победила представительницу Латвии Елену Остапенко и вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио. Счет по партиям — 6:4, 6:7 (6:2), 6:4. Общее время встречи — 2 часа 20 минут.

Елена Веснина 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету ее соперницы — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Далее Веснина сразится с представительницей национальной команды Италии Камилой Джорджи за выход в 1/8 финала теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.

Напомним, Елена Веснина — олимпийская чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016). На Играх в Токио Веснина выступает в паре с Вероникой Кудерметовой.