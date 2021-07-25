Представительницы женской сборной России по стрельбе из лука в полуфинале обыграли соперниц из сборной Германии, и вышли в финал Олимпийских игр в Токио. Матч с немками завершился в пользу россиянок со счетом 5:1.

Бороться за золото Олимпийских игр в Токио спортсменки сборной России будут с представительницами Южной Кореи, которые ранее в ½ финала турнира обыграли белорусскую сборную также со счетом 5:1.

Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.