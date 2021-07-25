Спортсменки сборной России по пляжному волейболу Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в матче первого тура предварительного раунда обыграли соперниц из национальной команды Италии. Встреча закончилась со счетом 21:18, 21:15.

На данный момент российские спортсменки занимают 2-е место в группе E с 2 баллами в активе. Лидером группы является сборная Австралии.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общемедальном зачете. На счету россиян золотая, серебряная и бронзовая медали Игр в Токио.